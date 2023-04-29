В Первой лиге прокомментировали протест «Уфы» на нарушение лимита в матче с «Динамо»

В Первой лиге прокомментировали подачу «Уфой» протеста на результат матча 29-го тура с махачкалинским «Динамо» (0:0) из-за возможного нарушения лимита.

«Протест «Уфы» в рапорте делегата матча зафиксирован. Вся проблематика заключается в том, что действительно поменяли футболиста Атабаева на Лисаковича. Данный прецедент впервые в лиге. Возможно, имело место техническое несовершенство электронной системы, которая ошибочно указала футболиста как молодого. Будем разбираться», — приводит Metaratings.ru слова представителя пресс-службы Первой лиги.

Игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются в России легионерами. В махачкалинском клубе считают, что имела место путаница в идентификации статуса игрока в заявочной системе.