«Велес» сыграл вничью с «Шинником»

«Шинник» сыграл вничью с «Велесом» в матче 29-го тура первой лиги — 1:1.

Счет в этой встрече открыл защитник «Велеса» Дмитрий Михайленко, который забил мяч в свои ворота.

Ничью своей команде принес форвард «Велеса» Джамал Дибиргаджиев, который отличился на 90+3-й минуте матча.

«Шинник» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 37 очков за 29 матчей. «Велес» находится на 15-м месте с 29 очками.