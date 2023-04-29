«Велес» сыграл вничью с «Шинником»
«Шинник» сыграл вничью с «Велесом» в матче 29-го тура первой лиги — 1:1.
Счет в этой встрече открыл защитник «Велеса» Дмитрий Михайленко, который забил мяч в свои ворота.
Ничью своей команде принес форвард «Велеса» Джамал Дибиргаджиев, который отличился на 90+3-й минуте матча.
«Шинник» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 37 очков за 29 матчей. «Велес» находится на 15-м месте с 29 очками.
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|
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|
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|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
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|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
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|11
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|35-28
|44
|
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|Динамо Мх
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|41
|
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|10
|9
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|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
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|9
|11
|9
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|
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|37
|
11
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|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
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|Краснодар-2
|29
|5
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|18-46
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Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
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34 тур
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|0 : 0
|29.04
|13:00
|
Енисей – Родина
|0 : 1
|29.04
|14:00
|
Велес – Шинник
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Кубань – Акрон
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Волга – Краснодар-2
|1 : 0
|29.04
|17:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|2 : 2
|29.04
|17:30
|
Нефтехимик – Балтика
|0 : 0
|29.04
|18:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|3 : 1
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9
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