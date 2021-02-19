«Енисей» арендовал у «Урала» Шаболина
Полузащитник «Урала» Артем Шаболин продолжит карьеру в «Енисее», сообщает официальный Twitter ФНЛ. Красноярский клуб взял атакующего хавбека в аренду до конца сезона.
20-летний хавбек в нынешнем сезоне 9 раз вышел на замену в играх Тинькофф-РПЛ, отметившись одним голом. Также на его счету два матча в БЕТСИТИ Кубке России.
«Енисей» в таблице Олимп-ФНЛ идет на 10-м месте с 37 очками после 26 игр.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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