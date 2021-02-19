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«Енисей» арендовал у «Урала» Шаболина

18:08
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Полузащитник «Урала» Артем Шаболин продолжит карьеру в «Енисее», сообщает официальный Twitter ФНЛ. Красноярский клуб взял атакующего хавбека в аренду до конца сезона.

20-летний хавбек в нынешнем сезоне 9 раз вышел на замену в играх Тинькофф-РПЛ, отметившись одним голом. Также на его счету два матча в БЕТСИТИ Кубке России.

«Енисей» в таблице Олимп-ФНЛ идет на 10-м месте с 37 очками после 26 игр.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FNLeague/status/1362779375389786116

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