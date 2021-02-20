Шустиков перешел в «Акжайык»
«Акжайык» заключил контракт до конца 2021 года с бывшим защитником «Торпедо» Сергеем Шустиковым, информирует пресс-служба казахстанского клуба.
31-летний Шустиков выступал за «Торпедо» с июля 2015 года. В сезоне-2018/2019 команда вышла в ФНЛ.
За «Торпедо» он провел 106 матчей, в которых забил 6 голов. В декабре прошлого года контракт с Шустиковым был расторгнут.
«Акжайык» занимает 3-е место в турнирной таблице группы В первой лиги Казахстана.
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