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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Шустиков перешел в «Акжайык»

11:00
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«Акжайык» заключил контракт до конца 2021 года с бывшим защитником «Торпедо» Сергеем Шустиковым, информирует пресс-служба казахстанского клуба.

31-летний Шустиков выступал за «Торпедо» с июля 2015 года. В сезоне-2018/2019 команда вышла в ФНЛ.

За «Торпедо» он провел 106 матчей, в которых забил 6 голов. В декабре прошлого года контракт с Шустиковым был расторгнут.

«Акжайык» занимает 3-е место в турнирной таблице группы В первой лиги Казахстана.

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