На «Самара-Арене» лопнули несущие балки, матч «Крыльев» с «Чертаново» под угрозой
На стадионе «Крыльев Советов» «Самара-Арена» лопнули две несущие балки, сообщает 19 февраля Telegram-канал «Мутко против».
О причине произошедшего информации пока нет. Возможно, повлиял перепад температур. Теперь под угрозой проведение домашнего матча «Крыльев» против «Чертаново» в Олимп-ФНЛ.
Матч «Крылья Советов» — «Чертаново» должен состояться 6 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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