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На «Самара-Арене» лопнули несущие балки, матч «Крыльев» с «Чертаново» под угрозой

17:30
&quot;Самара-Арена&quot;. Фото AFP
&quot;Самара-Арена&quot;. Фото AFP
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На стадионе «Крыльев Советов» «Самара-Арена» лопнули две несущие балки, сообщает 19 февраля Telegram-канал «Мутко против».

О причине произошедшего информации пока нет. Возможно, повлиял перепад температур. Теперь под угрозой проведение домашнего матча «Крыльев» против «Чертаново» в Олимп-ФНЛ.

Матч «Крылья Советов» — «Чертаново» должен состояться 6 марта.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1639

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