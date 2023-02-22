Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Рубином» до конца сезона

Защитник Эльмир Набиуллин вернулся в «Рубин».

27-летний россиянин заключил контракт с казанским клубом до конца сезона-2022/23 и будет выступать за команду под 3-м номером.

Набиуллин — воспитанник «Рубина». Он играл за команду до февраля 2018 года, после чего перешел в «Зенит». Позднее защитник также выступал за «Сочи», «Химки» и «Нижний Новгород».

С августа 2022 года футболист являлся свободным агентом.