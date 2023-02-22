Эльмир Набиуллин подписал контракт с «Рубином» до конца сезона
Защитник Эльмир Набиуллин вернулся в «Рубин».
27-летний россиянин заключил контракт с казанским клубом до конца сезона-2022/23 и будет выступать за команду под 3-м номером.
Набиуллин — воспитанник «Рубина». Он играл за команду до февраля 2018 года, после чего перешел в «Зенит». Позднее защитник также выступал за «Сочи», «Химки» и «Нижний Новгород».
С августа 2022 года футболист являлся свободным агентом.
Источник: https://t.me/fcrk1958/11287
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|6
|19-25
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|
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|6
|2
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|20
|
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|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
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|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
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|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
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|5.03
|00:00
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Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
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КАМАЗ – Волга
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|5.03
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|5.03
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Балтика
|11
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Виталий Лисакович
Рубин
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