«Кубань» ведет переговоры с «Рубином» об аренде полузащитника Чуперки

Полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка в ближайшее время может перейти в «Кубань». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, с большой долей вероятности, клубы подпишут договор об аренде 30-летнего футболиста.

Полузащитник уже играл за краснодарскую команду в прошлом сезоне. За «Рубин» в текущем сезоне Чуперка провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 19 очков за 20 туров. «Рубин» идет третьим с 37 очками.