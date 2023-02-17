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Дугалич рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Рейнджерс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Енисея» Раде Дугалич рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Рейнджерс».

«Почему сорвался переход в «Рейнджерс»? Была возможность оказаться в «Рейнджерс». Мной интересовались, но в итоге я поехал в «Енисей». Это хорошая история. Сам ждал разрешения ситуации с Шотландией, но там все затягивалось. Поэтому принял решение вернуться в российский футбол и подписал контракт с «Енисеем». Не так важно, в какой команде быть, просто хотел остаться в РПЛ. Поймите, я провел в ожидании месяц или больше, был на связи с экс-игроком «Ливерпуля» Йон Арне Риисе, который тогда работал с Джеррардом. У меня вся эта история сохранилась в мессенджерах, храню ее и иногда перечитываю. Столько людей пытались организовать эту сделку, но в итоге ничего не вышло. Но ничего страшного, я в итоге выбрал неплохой путь. Я не жалею, что оказался в «Енисее», там была хорошая команда. Пусть я и провел в клубе всего шесть месяцев, но мы выступали в РПЛ», — приводит слова Дугалича Metaratings.ru.

Он заявил, что поехал в Красноярск, так как Аленичев был заинтересован в его трансфере. По его словам, перед переходом в «Енисей» он консультировался с Парфеновым и Карпиным.

Сербский защитник выступал за «Енисей» с июля 2018-го по январь 2019 года. За красноярскую команду он провел 15 матчей, отметившись в них голом и результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/dugalich-ya-ozhidal-transfera-v-reindzhers-byl-na-svyazi-s-riise-no-poekhal-v-enisei-228611/
Раде Дугалич
Футбол
ФК Енисей
ФК Рейнджерс
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Кирилл Панченко

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 11
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