Дугалич рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Рейнджерс»

Бывший защитник «Енисея» Раде Дугалич рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Рейнджерс».

«Почему сорвался переход в «Рейнджерс»? Была возможность оказаться в «Рейнджерс». Мной интересовались, но в итоге я поехал в «Енисей». Это хорошая история. Сам ждал разрешения ситуации с Шотландией, но там все затягивалось. Поэтому принял решение вернуться в российский футбол и подписал контракт с «Енисеем». Не так важно, в какой команде быть, просто хотел остаться в РПЛ. Поймите, я провел в ожидании месяц или больше, был на связи с экс-игроком «Ливерпуля» Йон Арне Риисе, который тогда работал с Джеррардом. У меня вся эта история сохранилась в мессенджерах, храню ее и иногда перечитываю. Столько людей пытались организовать эту сделку, но в итоге ничего не вышло. Но ничего страшного, я в итоге выбрал неплохой путь. Я не жалею, что оказался в «Енисее», там была хорошая команда. Пусть я и провел в клубе всего шесть месяцев, но мы выступали в РПЛ», — приводит слова Дугалича Metaratings.ru.

Он заявил, что поехал в Красноярск, так как Аленичев был заинтересован в его трансфере. По его словам, перед переходом в «Енисей» он консультировался с Парфеновым и Карпиным.

Сербский защитник выступал за «Енисей» с июля 2018-го по январь 2019 года. За красноярскую команду он провел 15 матчей, отметившись в них голом и результативной передачей.