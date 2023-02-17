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Сегодня, 17:53

Свищев призвал УЕФА расследовать драку российских и украинских футболистов в Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА оштрафовать Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы-2022 с Россией.

«Это справедливое решение, независимо от той страны, которая понесла наказание. Других вариантов не было. УЕФА совершенно верно поступил. Мы сейчас не злорадствуем по отношению к нашим украинским соседям. На их месте могла быть любая федерация, болельщики которой нарушили регламент турнира. Здесь не надо думать, что кто-то за Россию, а кто-то против Украины. Здесь УЕФА поступил по справедливости. На всех спортивных мероприятиях должен соблюдаться порядок. Если его кто-то нарушает, открываем положения ФИФА и УЕФА, где все четко прописано. Точно также по инциденту с дракой в Турции между футболистами «Шинника» и украинского «Миная». УЕФА должен взять под контроль расследование произошедшего, внимательно отнестись к нему и наказать виновных. Если это наши, значит наших наказать. Если украинцы, значит их», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».

Конфликт между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел 13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталии (Турция), где команды проводят тренировочные сборы.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-prizval-uefa-rassledovat-draku-rossiyskikh-i-ukrainskikh-futbolistov-v-tur
Футбол
ФК Шинник
Дмитрий Свищев
УЕФА
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

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