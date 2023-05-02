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2 мая, 22:34

Долги тульского «Арсенала» по зарплате составляют четверть миллиарда рублей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» столкнулся с финансовыми проблемами, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент задолженность клуба по зарплате составляет 250 млн рублей. В скором времени будет три месяца, как туляки не расплачиваются по своим обязательствам перед работниками клуба и контрагентами. Отмечается, что также сложности есть у неофициального фарм-клуба «Арсенала» — футбольного клуба «Тверь», который выступает во Второй лиге. На данный момент в тверском клубе не платят зарплату полтора месяца.

«Арсенал» в прошлом году занял последнее место в Российской Премьер-лиге и вылетел в Первую лигу после шести лет в элите российского футбола. Там за пять туров до конца сезона туляки идут на 10-м месте. Клуб лишился математических шансов на прямой выход в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/dolgi-tulskogo-arsenala-po-zarplate-sostavlyayut-chetvert-milliarda-rublei-247968/
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
Результаты / календарь
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30 тур
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34 тур
6.05 00:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 00:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 00:00
Акрон – Волга
 - : -
7.05 00:00
Родина – Уфа
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 26 1 9
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