Источник: два клуба турецкой суперлиги проявляют интерес к игроку «Кубани» Абдокову
Два клуба турецкой cуперлиги проявляют интерес к нападающему «Кубани» Нури Абдокову, сообщает Sport24.
Контракт 22-летнего игрок с командой рассчитан до 30 июня 2023 года. До «Кубани» он выступал за ставропольское «Динамо».
Абдоков в сезоне-2022/23 провел 29 матчей в первой лиге, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.
Источник: Sport24
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|15
|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|29
|14
|9
|6
|46-31
|51
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
|КАМАЗ
|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
|Арсенал
|29
|10
|7
|12
|34-36
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.05
|00:00
|
Балтика – Кубань
|- : -
|6.05
|00:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|- : -
|6.05
|00:00
|
Шинник – Волгарь
|- : -
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|- : -
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|- : -
|7.05
|00:00
|
Акрон – Волга
|- : -
|7.05
|00:00
|
Родина – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9
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