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Источник: два клуба турецкой суперлиги проявляют интерес к игроку «Кубани» Абдокову

Ана Горшкова
Корреспондент
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Два клуба турецкой cуперлиги проявляют интерес к нападающему «Кубани» Нури Абдокову, сообщает Sport24.

Контракт 22-летнего игрок с командой рассчитан до 30 июня 2023 года. До «Кубани» он выступал за ставропольское «Динамо».

Абдоков в сезоне-2022/23 провел 29 матчей в первой лиге, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Sport24
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 00:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 00:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
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Енисей – КАМАЗ
 - : -
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Арсенал – Велес
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Краснодар-2 – Рубин
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