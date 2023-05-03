Источник: два клуба турецкой суперлиги проявляют интерес к игроку «Кубани» Абдокову

Два клуба турецкой cуперлиги проявляют интерес к нападающему «Кубани» Нури Абдокову, сообщает Sport24.

Контракт 22-летнего игрок с командой рассчитан до 30 июня 2023 года. До «Кубани» он выступал за ставропольское «Динамо».

Абдоков в сезоне-2022/23 провел 29 матчей в первой лиге, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.