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Сегодня, 20:39

Гасанов рассказал, зачем игроки «Акрона» чистят зубы после тренировок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Балтики» Шамиль Гасанов рассказал о совместной работе с тренером Евгением Калешиным, который в данный момент возглавляет «Акрон».

«Было ли видно, что Калешин топ тренер? Результаты в Кубке России говорят сами за себя — кого в этом сезоне обыгрывает «Акрон». Это сумасшедший тренер, он фанат футбола — можно даже сказать, болен им. На тренировках были интересные упражнения с добавлениями тактики: например, крайний защитник уходил в опорную зону, опорник поднимался выше, какие-то комбинации потом, выход из-под прессинга. Он и тактик, и психолог, и вне футбола очень умный человек, все время интересуется разными нюансами. После тренировок заставлял нас зубы чистить даже. Там какое-то вещество, вроде как, вырабатывается в слюне не очень хорошее. Он эту вещь где-то в Германии увидел или услышал. В «Акроне» то же самое сейчас: мы играли против них на сборах — и у них было помещение отдельное, где они чистили зубы после тренировок. В общем, настоящий профессионал, для которого не существует мелочей. В России он точно может возглавить любой клуб. Тот, кто возьмет Калешина главным тренером, не прогадает. Просто все зависит от результата и того, как он быстро сможет его дать. Думаю, и в Европу он может уехать, если этого захочет», — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне «Акрон» под руководством Калешина дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, выбив из турнира «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». 3 мая «Акрон» сыграет в гостях против «Краснодара» за право продолжить борьбу за трофей.

Источник: https://metaratings.ru/news/gasanov-rasskazal-zachem-igroki-akrona-chistyat-zuby-posle-trenirovok-247947/
Шамиль Гасанов
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
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Гасанов назвал Аленичева очень интересным тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 00:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 00:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 00:00
Акрон – Волга
 - : -
7.05 00:00
Родина – Уфа
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 26 1 9
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