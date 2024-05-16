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Аленичев: «Женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику в адрес женщины-арбитра Веры Опейкиной.

«Дисквалифицировать Тихонова на 5 матчей было неправильным решением, поэтому наказание и смягчили. Он же никого не оскорблял. Конечно, Андрей немного погорячился, но наказание — слишком суровое.

К женщинам в футболе отношусь хорошо, с симпатией — и к футболисткам, и к арбитрам. Но все-таки считаю, что женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол, особенно взрослый», — цитирует Sport24 Аленичева.

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче против «СКА-Хабаровска» (0:3), за что специалист получил пятиматчевую дисквалификацию. В дальнейшем апелляционный комитет РФС смягчил наказание: срок отстранения тренера составит один реальный матч и четыре условно.

Источник: https://sport24.ru/football/news-647607-alenichev-zhenshchinam-nuzhno-pomenshe-davat-sudit-muzhskoy-futbol
Андрей Тихонов
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Енисей
Вера Опейкина
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
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 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
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 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
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