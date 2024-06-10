Еще одна российская теннисистка из топ-100 может сменить флаг. Аванесян ждут в Армении

21-летняя Элина здорово выступила на «Ролан Гаррос».

На только что завершившемся «Ролан Гаррос» 21-летняя Элина Аванесян из россиянок выступила лучше всех, кроме Мирры Андреевой, дойдя до четвертого круга и уступив там в трех сетах будущей финалистке, итальянке Ясмин Паолини. Но не исключено, что этот турнир «Большого шлема» стал для теннисистки одним из последних под российским флагом — вскоре она может начать выступать за Армению.

Пока нет ничего официального

«Да, Элина Аванесян будет выступать под флагом Армении. Но пока нет ничего официального. Мы ждем, когда она получит гражданство Республики Армения, чтобы все было официально», — заявил в интервью «Арменпресс» заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян. По предыдущему опыту таких теннисных переходов, процесс может занять несколько месяцев и даже больше, но, похоже, Россия действительно сильно рискует потерять одну из самых перспективных теннисисток, к тому же с весьма самобытным стилем игры.

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Сама Элина родилась в Пятигорске, но ее семья родом из Нагорного Карабаха, а в Россию перебралась после военных действий 1992 года. Отец Аванесян рассказывал, что в юности теннисистка очень много играла на международных турнирах в Армении, да и вообще не забывала о своих корнях. «Конечно, было бы здорово выступать за Армению, я был бы только рад. Но сейчас Элина уже достаточно взрослая и многие решения принимает сама. Если она примет такое решение, мы, конечно же, поддержим», — говорил Арарат Аванесян прошлым летом в интервью изданию Sportball24.com. Правда, сама теннисистка в начале апреля 2024-го в интервью «СЭ» заявила по поводу возможных предложений по поводу выступлений за сборную Армении следующее: «Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается».

Судя по всему, интерес к Аванесян возник у спортивного руководства Армении. Тем более что сейчас в рейтинге WTA вообще нет ни одной представительницы этой страны! Как, впрочем, нет нынче и армянских спортсменов в рейтинге ATP, хотя пару десятилетий назад на достаточно высоком уровне выступал Саркис Саргсян. Правда, многие в Армении считают своими знаменитых американца Андре Агасси и аргентинца Давида Налбандяна, а также российских теннисистов с армянскими корнями — Аванесян, Маргариту Бетову (в девичестве Гаспарян) и, конечно же, призера Олимпийских игр и победителя «мастерса» в Париже Карена Хачанова. Несколько лет назад Карен говорил, что очень любит Армению, уважает и чтит свои корни, но выступать за эту страну не собирается.

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11-я ракетка России с перспективами

Впрочем, нельзя сказать, что случай Аванесян, если она все же сменит спортивное гражданство, станет уникальным для российского спорта и тенниса. Буквально в конце мая стало известно, что российская фигуристка Софья Титова будет представлять на соревнованиях Армению, в футбольную сборную Армении в свое время перешли россияне Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян, есть и другие примеры.

Что же касается тенниса, то там россияне Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева сейчас представляют в топ-100 Казахстан, причем тот же Шевченко официально «превратился» в теннисиста из Казахстана только в нынешнем сезоне. Добавим также, что Варвара Грачева выступает с 2023-го за Францию. Она, кстати, также добралась до четвертого круга «Ролан Гаррос», уступив там как раз Мирре Андреевой.

На первый взгляд, возможная потеря Аванесян может показаться не слишком серьезной, ведь Элина сейчас занимает в рейтинге WTA лишь 78-е место и является только 11-й ракеткой России. Однако из более юных соотечественниц выше располагаются в рейтинге только 17-летняя Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Да и вообще Элина только недавно заявила о себе, дойдя год назад до четвертого круга «Ролан Гаррос», где уступила будущей финалистке Каролине Муховой из Чехии. Не сказать, что после этого она вышла на топ-уровень, но все же порой радовала яркими победами, в частности, на Australian Open-2024 над восьмой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари. А на «Ролан Гаррос» — 2024 вновь взяла верх над теннисисткой из топ-10, на сей раз на д Чжэн Цинвэнь из Китая. Да и у Паолини выиграла первый сет, но потом все же сдала, вероятно, из-за усталости.