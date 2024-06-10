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Сегодня, 06:32

Мирра Андреева впервые вошла в топ-25 рейтинга WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток.

На первом месте осталась Ига Свентек из Польши, которая стала победительницей «Ролан Гаррос». На вторую строчку поднялась американка Коко Гауфф, замыкает тройку лидеров белоруска Арина Соболенко.

Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 14-е место, далее расположились людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Мирра Андреева занимает 23-е место и впервые поднялась в топ-25.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11 695 очков

2 (3). Коко Гауфф (США) — 7988

3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503

7 (15). Ясмин Паолини (Италия) — 4068

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005

9 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980

10 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3088

15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2640

16 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2360

23 (38). Мирра Андреева (Россия) — 2017

24 (25). Анна Калинская (Россия) — 1986

26 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756

34 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623

36 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1427

48 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1176

60 (55). Анна Блинкова (Россия) — 1036

78 (70). Элина Аванесян (Россия) — 926

100 (100). Эрика Андреева (Россия) — 729

101 (105). Мария Тимофеева (Россия) — 722

Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
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