Мирра Андреева впервые вошла в топ-25 рейтинга WTA
WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток.
На первом месте осталась Ига Свентек из Польши, которая стала победительницей «Ролан Гаррос». На вторую строчку поднялась американка Коко Гауфф, замыкает тройку лидеров белоруска Арина Соболенко.
Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 14-е место, далее расположились людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Мирра Андреева занимает 23-е место и впервые поднялась в топ-25.
Обновленный рейтинг WTA:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11 695 очков
2 (3). Коко Гауфф (США) — 7988
3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503
7 (15). Ясмин Паолини (Италия) — 4068
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005
9 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980
10 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748
14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3088
15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2640
16 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2360
23 (38). Мирра Андреева (Россия) — 2017
24 (25). Анна Калинская (Россия) — 1986
26 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756
34 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623
36 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1427
48 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1176
60 (55). Анна Блинкова (Россия) — 1036
78 (70). Элина Аванесян (Россия) — 926
100 (100). Эрика Андреева (Россия) — 729
101 (105). Мария Тимофеева (Россия) — 722