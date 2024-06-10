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Президент «Урала» Иванов: «Будем рады видеть Шатова в тренерском штабе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник команды Олег Шатов может войти в ее тренерский штаб.

«Будем рады видеть Олега в тренерском штабе «Урала», потому что в прошлом это наш футболист, а в будущем — отличный тренер. С удовольствием буду рад видеть Олега в клубе — он постоянно помогает команде, болеет за «Урал», — цитирует Иванова Sport24.

33-летний Шатов приостановил карьеру летом прошлого года. Он выступал за «Урал», «Рубин», «Зенит», «Краснодар» и «Анжи». На его счету 2 гола в 28 матчах за сборную России.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ. Команда проиграла «Акрону» (0:2, 2:1) в стыковых матчах и вылетела в первую лигу.

Источник: Sport24
Олег Шатов
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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Енисей – Тюмень
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Алания – Динамо Мх
 2 : 0
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Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
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25.05 13:00
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