Гаджиев — о будущем Биджиева: «В «Динамо» ни один тренер пока что не был уволен»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил, что не думает об увольнении главного тренера Хасанби Биджиева в случае выхода команды в РПЛ.

«У него контракт на полтора года. В «Динамо» ни один тренер пока что не был уволен. Это наш пятый тренер, и никто до этого мной не был уволен. Только по собственному желанию», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

Биджиев работает с махачкалинским «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда в 12 матчах одержала 6 побед и 3 раза сыграла вничью. «Динамо» идет вторым в таблице Первой лиги.