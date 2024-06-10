Зинин: «Гордюшенко, Фищенко и Крижан остаются в «Родине»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин заявил, что Руслан Фищенко, Астик Гордюшенко и Митя Крижан останутся в команде на будущий сезон.

«Руслан Фищенко, Астик Гордюшенко, Иван Тимошенко и Митя Крижан очень многое сделали для клуба. Зимой у них были предложения. Мы с ними обговаривали, что идем дальше вместе, но если не поднимаемся в Премьер-лигу, то при наличии хорошего предложения из РПЛ их летом отпустим. Трое из этих ребят уже подтвердили: несмотря на наличие этих самых новых предложений, они остаются с нами и дальше. Вопрос по Гордюшенко, Фищенко и Крижану закрыт. У них длительные контракты, и предложения по ним мы больше не рассматриваем», — цитирует Зинина Metaratings.

В минувшем сезоне «Родина» финишировала на пятом месте в первой лиге, уступив по дополнительным показателям тульскому «Арсеналу», который попал в переходные матчи за место в РПЛ.