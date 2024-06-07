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Metaratings: Федотов входит в список претендентов на пост главного тренера «Балтики»

Руслан Минаев
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вошел в шорт-лист на пост главного тренера «Балтики», сообщает Metaratings.ru.

Также клуб из Калининграда могут возглавить Сергей Юран, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Дмитрий Аленичев.

По данным источника, Федотов не планирует работать в клубе из первой лиги.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место и вылетела из РПЛ. Также команда проиграла «Зениту» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России. Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев после кубкового матча.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Евсеев
Дмитрий Аленичев
Сергей Юран
Первая лига
ФК Балтика
Владимир Федотов (тренер)
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
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Волгарь – Кубань
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