Metaratings: Федотов входит в список претендентов на пост главного тренера «Балтики»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вошел в шорт-лист на пост главного тренера «Балтики», сообщает Metaratings.ru.

Также клуб из Калининграда могут возглавить Сергей Юран, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Дмитрий Аленичев.

По данным источника, Федотов не планирует работать в клубе из первой лиги.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место и вылетела из РПЛ. Также команда проиграла «Зениту» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России. Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев после кубкового матча.