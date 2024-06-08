«Новосибирск» и «Ротор» сыграют в стыковых матчах за место в первой лиге

Стало известно, кто сыграет в переходных матчах за право выступить в Мелбет-Первой лиге в сезоне-2024/25.

В стыковых матчах встретятся «Новосибирск» и «Ротор». Новосибирцы заняли третье место в группе «Золото» дивизиона A второй лиги, а волгоградцы финишировали третьими в осеннем сезоне.

Первый матч между командами пройдет в Новосибирске 12 июня, ответная игра — в Волгограде 16 июня.

Ранее прямые путевки в первую лигу завоевали «Уфа» и «Чайка.