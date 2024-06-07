Врио губернатора Калининградской области рассказал, кто примет решение по новому тренеру «Балтики»

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на вопрос «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 о новом главном тренере «Балтики».

— Будете ли вы участвовать в вопросе выбора тренера?

— Выбор тренера мы оставляем за профессионалами в этом вопросе — решение по кандидатуре будет приниматься руководством и советом директоров «Балтики» по совокупности параметров.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место и вылетела из РПЛ. Также команда проиграла «Зениту» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России. Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев после кубкового матча.