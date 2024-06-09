Иванов прокомментировал свою работу в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что он продолжит работать в клубе, несмотря на вылет из РПЛ.

«Все так, как и написано. Только переговоров ни с кем я не веду. Добавить мне нечего. «Урал» готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — цитирует Иванова Sport24.

В стыковых матчах «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетел из РПЛ в первую лигу.