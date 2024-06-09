Иванов прокомментировал свою работу в «Урале»
Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что он продолжит работать в клубе, несмотря на вылет из РПЛ.
«Все так, как и написано. Только переговоров ни с кем я не веду. Добавить мне нечего. «Урал» готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — цитирует Иванова Sport24.
В стыковых матчах «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетел из РПЛ в первую лигу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|34
|20
|6
|8
|56-39
|66
|
2
|Динамо Мх
|34
|18
|7
|9
|37-19
|61
|
3
|Акрон
|34
|17
|8
|9
|48-26
|59
|
4
|Арсенал
|34
|13
|16
|5
|39-25
|55
|
5
|Родина
|34
|15
|10
|9
|53-31
|55
|
6
|Енисей
|34
|15
|6
|13
|55-40
|51
|
7
|Шинник
|34
|14
|9
|11
|39-41
|51
|
8
|Алания
|34
|12
|13
|9
|42-42
|49
|
9
|Тюмень
|34
|13
|9
|12
|36-35
|48
|
10
|Торпедо
|34
|12
|11
|11
|33-33
|47
|
11
|Нефтехимик
|34
|11
|9
|14
|31-35
|42
|
12
|КАМАЗ
|34
|10
|11
|13
|30-36
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|34
|11
|8
|15
|33-36
|41
|
14
|Сокол
|34
|10
|8
|16
|32-53
|38
|
15
|Черноморец
|34
|7
|14
|13
|30-38
|35
|
16
|Ленинградец
|34
|8
|10
|16
|27-44
|34
|
17
|Волгарь
|34
|7
|13
|14
|29-44
|34
|
18
|Кубань
|34
|5
|8
|21
|20-53
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|3 : 0
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|1 : 0
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|1 : 2
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|20
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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