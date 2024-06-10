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Сегодня, 16:52

«Родина» активировала опцию выкупа голкипера Корякина у «Балтики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о комплектовании команды на будущий сезон.

«Прежде всего, смотрим на внутренние ресурсы. Мы пролонгировали отношения с Амуром Калмыковым, вратарем Александром Корякиным, активировав опцию выкупа у «Балтики». Договорились о продлении с Максимом Данилиным, лидером «Родины-2» — переводим его в первую команду», — приводит слова Зинина Metaratings.

«Родина» арендовала Корякина у «Балтики» в январе 2024 года. В минувшем сезоне он провел за московский клуб 13 матчей, пропустив 11 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что весной в приобретении 22-летнего вратаря был заинтересован «Локомотив».

Источник: Metaratings
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Родина
Алексей Зинин
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«Родина» объявила об уходе главного тренера Артиги
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 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
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 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
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Алания – Динамо Мх
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25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
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