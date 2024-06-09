Португальский «Эшторил» интересуется воспитанником «Краснодара» Корнюшиным

Защитник Даниил Корнюшин покинет «СКА-Хабаровск» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает Legalbet.

По данным источника, 22-летним футболистом интересуется португальский «Эшторил». Стороны уже ведут переговоры.

Корнюшин — воспитанник «Краснодара». Ранее он также выступал за «Волгарь» и «Пари НН». В минувшем сезоне защитник провел за «СКА-Хабаровск» 22 матча в первой лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.