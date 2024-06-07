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Иванов подтвердил, что Аверьянов будет возглавлять «Урал» в следующем сезоне

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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, кто станет главным тренером екатеринбуржцев в следующем сезоне. В последней игре уральцами руководил Евгений Аверьянов, который заменил уволенного Виктора Гончаренко.

«Мы не занимаемся поисками главного тренера на следующий сезон. Поэтому утвердим Евгения Аверьянова на эту должность, и он, скорее всего, будет возглавлять «Урал» в этом сезоне», — сказал Иванов Sport24.

В стыковых матчах «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетел из РПЛ в первую лигу.

Источник: Sport24
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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Алания – Динамо Мх
 2 : 0
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Родина – Нефтехимик
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Шинник – Арсенал
 1 : 0
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