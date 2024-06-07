Иванов подтвердил, что Аверьянов будет возглавлять «Урал» в следующем сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, кто станет главным тренером екатеринбуржцев в следующем сезоне. В последней игре уральцами руководил Евгений Аверьянов, который заменил уволенного Виктора Гончаренко.

«Мы не занимаемся поисками главного тренера на следующий сезон. Поэтому утвердим Евгения Аверьянова на эту должность, и он, скорее всего, будет возглавлять «Урал» в этом сезоне», — сказал Иванов Sport24.

В стыковых матчах «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетел из РПЛ в первую лигу.