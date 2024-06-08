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Сегодня, 10:40

Врио губернатора Калининградской области об Игнашевиче: «Его работа останется в истории спорта»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал «СЭ» уход Сергея Игнашевича с поста главного тренера «Балтики».

«Игнашевич — легенда российского футбола. И три года его работы в Калининграде останутся в истории нашего спорта как пример профессионального отношения к делу региону. Он вывел «Балтику» в премьер-лигу, способствовал нескольким клубным и турнирным рекордам, стал автором сенсационных побед и выхода в суперфинал Кубка России. Безусловно, его уход — потеря для клуба, но это обдуманное решение, и мы его уважаем. Благодарим Сергея Николаевича, желаем ему успеха в будущей работе. Уверен, он еще много раз приедет в Калининград, и мы все будем ему искренне рады в любой роли», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

Сергей Игнашевич возглавлял «Балтику» с октября 2021 года. В сезоне-2023/24 команда из Калининграда заняла 15-е место в РПЛ с 26 очками в 30 матчах и дошла до суперфинала FONBET Кубка России, в котором уступила «Зениту» (1:2). После поражения от команды из Санкт-Петербурга Игнашевич объявил об уходе из «Балтики».

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
0
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Артур рассказал, кто из российских футболистов «Зенита» больше всего похож на бразильцев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Динамо

 9
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Зенит

 8
И К Ж
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ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

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 24 1 5
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