Врио губернатора Калининградской области об Игнашевиче: «Его работа останется в истории спорта»

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал «СЭ» уход Сергея Игнашевича с поста главного тренера «Балтики».

«Игнашевич — легенда российского футбола. И три года его работы в Калининграде останутся в истории нашего спорта как пример профессионального отношения к делу региону. Он вывел «Балтику» в премьер-лигу, способствовал нескольким клубным и турнирным рекордам, стал автором сенсационных побед и выхода в суперфинал Кубка России. Безусловно, его уход — потеря для клуба, но это обдуманное решение, и мы его уважаем. Благодарим Сергея Николаевича, желаем ему успеха в будущей работе. Уверен, он еще много раз приедет в Калининград, и мы все будем ему искренне рады в любой роли», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

Сергей Игнашевич возглавлял «Балтику» с октября 2021 года. В сезоне-2023/24 команда из Калининграда заняла 15-е место в РПЛ с 26 очками в 30 матчах и дошла до суперфинала FONBET Кубка России, в котором уступила «Зениту» (1:2). После поражения от команды из Санкт-Петербурга Игнашевич объявил об уходе из «Балтики».