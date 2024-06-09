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Шатов: «Тренерский штаб «Урала»? Меня, может, и в «Реал» звали»

Зарина Халимхонова
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Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Урала» Олег Шатов прокомментировал «СЭ» новость о том, что он может войти в тренерский штаб екатеринбуржцев.

Ранее об этом сообщил Metaratings. По информации источника, он может войти в штаб, если клуб возглавит Евгений Аверьянов.

«У меня нет такой информации. Пока ничего не могу сказать. Со мной никто не связывался. Готов ли я пополнить тренерский штаб «Урала»? Меня, может, и в «Реал» позвали. Когда будет официальная информация, тогда можете спрашивать», — сказал 33-летний Шатов «СЭ».

10 августа 2023 года в «Урале» заявили, что Шатов приостановил карьеру, чтобы получить тренерскую лицензию. В последний раз он выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала» после поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ (0:2). В ответной встрече екатеринбуржцы победили 2:1, но вылетели в первую лигу.

Олег Шатов
Первая лига
ФК Урал
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Источник: Шатов войдет в тренерский штаб «Урала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
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25.05 13:00
Волгарь – Кубань
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