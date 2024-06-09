Агент нападающего «Урала» Шеттине рассказал о будущем игрока

Представитель нападающего «Урала» Гильерме Шеттине Хавьер Рангел рассказал, что думает о будущем своего клиента.

«Гильермо может покинуть «Урал»? О таком рано говорить, нужно изучить все возможности. На данный момент Шеттине — игрок «Урала», — цитирует агента «Евро.Футбол.Ру».

В этом сезоне 28-летний бразилец Шеттине провёл за «Урал» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.