Клуб Овечкина вмиг стал нелюбим в Америке. Он хочет скрыть зарплаты игроков НХЛ

«Вашингтон» приобрел известный сайт CapFriendly, публикующий суммы контрактов хоккеистов.

Всего за один день «Вашингтон» стал одним из самых ненавидимых и проклинаемых клубов в мире. Радикально настроенные болельщики даже желают Александру Овечкину остановиться в шаге от рекорда Уэйна Гретцки и на этом завершить карьеру. Взрыв эмоций и волны негодования родились не на пустом месте, заставив вспомнить пропагандистский, но так подходящий в моменте оборот еще советских времен о «злобном оскале капитализма».

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Вашингтон» договорился о покупке известного сайта CapFriendly. Это великолепный ресурс, предоставляющий для всех желающих максимально подробную информацию о контрактах игроков НХЛ. После драфта и первых дней открытия рынка свободных агентов в начале июля сайт перестанет быть доступным для обычных пользователей.

Заокеанская лига много лет позиционирует себя лучшей во всех отношениях. Однако далеко не всегда высочайший уровень хоккея сопровождается достойным информационным сопровождением. Официальные ресурсы, несмотря на приличные вложения, не предоставляют всех данных, поэтому приходится искать альтернативы.

CapFriendly изначально был создан любителями — большими поклонниками хоккея братьями Джейми, Райаном и Крисом Дэвисами, проживающими в канадском городе Кингстон. Параллельно похожий проект запустил житель Монреаля Доминик Зрим. Вскоре две стороны объединили усилия. Со временем их совместный сайт превратился в мощный ресурс, на котором собран и максимально удобно структурирован огромный объем информации.

Предыстория появления CapFriendly любопытна. У него был яркий предшественник — сайт CapGeek, созданный журналистом Мэттью Вустом еще в 2009 году. В марте 2015-го основатель скончался от рака, поэтому ресурс прекратил существование. Джейми Дэвис, занимавший должность инженера-исследователя в IT-департаменте университета Куинс, и его братья на замену решили создать свой проект. Зрим, который присоединился к ним, позднее работал в структуре «Чикаго» и «Сан-Хосе». Со временем только для Джейми Дэвиса CapFriendly стал основным местом занятости. Для остальных участников он оставался скорее хобби в свободное от других дел время.

Фото Global Look Press

Пока не совсем понятно, какие невероятные преимущества получит «Вашингтон» по сравнению с остальными клубами, приобретя ресурс. Хотя, по слухам, интерес к покупке сайта был и у других организаций. Генеральные менеджеры команд НХЛ также не скрывали, что для своей работы часто использовали информацию от CapFriendly. У него полно интересных опций и фишек, которые очень нравились и обычным болельщикам. Например, одним из развлекательных и одновременно полезных был «режим диванного менеджера». С его помощью можно было формировать состав любимой команды в рамках действующего потолка зарплат.

С неизбежной сделкой по продаже сайта уже ничего не поделаешь. Остается только порадоваться за владельцев CapFriendly, сумевших из любительской идеи сделать серьезный проект и выгодно его продать. Остается еще пара сайтов, где можно находить данные по зарплатам игроков НХЛ. Но они не такие удобные и не настолько полные по объему информации, поэтому лучи ненависти в сторону капиталистов из «Кэпиталз» легко объяснимы. Болельщиков и журналистов лишили любимой игрушки. Разве к этому можно отнестись спокойно?