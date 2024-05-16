Гаджиев: «Если выйдет на Касинтуру условный «Зенит», мы его отпустим»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о том, готов ли клуб продать полузащитника Эгаша Касинтуру.
«Мы не думаем, кто из игроков уйдет. Придут за ними — поговорим. Насильно мил не будешь, и мы никого держать против их воли не собираемся. К нему может быть интерес. Если выйдет на него условный «Зенит», мы его отпустим. Как и любого другого игрока», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.
Касинтура выступает за «Динамо» с 2023 года. На его счету 31 матч, 4 гола и 9 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|31
|16
|8
|7
|46-23
|56
|
4
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
5
|Арсенал
|31
|12
|15
|4
|37-23
|51
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Шинник
|31
|12
|8
|11
|36-40
|44
|
8
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
9
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
10
|Тюмень
|31
|11
|9
|11
|33-33
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|31
|11
|8
|12
|32-32
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|31
|7
|9
|15
|22-39
|30
|
17
|Волгарь
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
Результаты / календарь
1 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 2
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|0 : 0
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 1
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|1 : 0
|16.05
|15:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|17:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|18:30
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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