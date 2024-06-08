Врио губернатора Калининградской области поддержал «Балтику» после вылета из РПЛ

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал «СЭ» вылет «Балтики» из РПЛ.

«Это спорт. Хотя эпизодами и целыми матчами «Балтика» играла хорошо, это и мое мнение, и болельщиков нашего клуба, и соперников. Были шансы сохранить прописку, борьба за расположение с 11-го по 16-е места велась до последних туров. Но в матче с тем же «Локомотивом» победить хотели не только бело-синие.

После финального свистка специально отправился в раздевалку, поблагодарил команду за достойную борьбу. Уже тогда велась работа по дальнейшей судьбе клуба. На следующий день после суперфинала Кубка России мы встретились с Сергеем Викторовичем Чемезовым и нашли полное взаимопонимание. «Ростех» поддержит балтийцев, как минимум, еще в одном сезоне», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 30 матчах. В FONBET Кубке России команда дошла до суперфинала, в котором уступила «Зениту» (1:2).