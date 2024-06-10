«Родина» объявила об уходе главного тренера Артиги

Главный тренер «Родины» Франк Артига покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. У специалиста закончился контракт.

«Футбольный клуб «Родина» благодарит Франка Артигу за совместно пройденный путь и все хорошее, что произошло за эти 16 месяцев», — говорится в заявлении клуба.

47-летний испанец Артига возглавил «Родину» октябре 2023 года. Клуб завершил сезон первой лиги на 5-м месте — 55 очков.