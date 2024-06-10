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Директор «Родины» Зинин: «Игнашевич дал понять, что в первую лигу пока идти не планирует»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мнением о поиске нового главного тренера команды.

«Мы не стали продлевать контракт с Франком Артигой. Это качественный и самобытный тренер, яркий, профессиональный. Мы дали ему хорошие рекомендации. Теперь Франк продолжит работу в дружественном нам клубе в менее специфичном чемпионате, нежели Первая лига. И наш тренер по физподготовке Жозеп Техедо будет ему помогать.

По новому главному тренеру: мы не вступали в переговоры ни по одному тренеру, которого нам сватала пресса. Единственное — был контакт с Игнашевичем. Нужно было понимать его взгляды на ряд вопросов, на основании чего предстояло определить — включать его пятым в шорт-лист или нет. Сергей сразу дал понять, что в Первую лигу пока идти не планирует. Поэтому мы его кандидатуру дальше рассматривать не стали", — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

Артига возглавил «Родину» в октябре 2023 года и покинул команду в конце сезона. «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/direktor-rodiny-zinin-kontaktirovali-s-ignashevichem-on-poka-ne-planiruet-idti-v-pervuyu-ligu-371350/
Сергей Игнашевич
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
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 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
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Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
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Шинник – Арсенал
 1 : 0
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Акрон – СКА-Хаб.
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