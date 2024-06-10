«Я не жертва, а палач расистов!» Фанаты, оскорбившие Винисиуса, получили тюремные сроки
Фанаты за решеткой, Винисиус торжествует
Весенний отрезок для Винисиуса Жуниора получился сверхпродуктивным. Он забивал важнейшие голы в Лиге чемпионов (в том числе став самым молодым игроком в истории турнира, отличившимся в двух финалах), выиграл эту самую ЛЧ и ла лигу в придачу, а еще возглавил список самых подорожавших футболистов по версии Transfermarkt (+30 миллионов евро к стоимости). Впереди важный Кубок Америки, и сейчас многие называют Вини одним из главных претендентов на «Золотой мяч».
Пока же — в паузу между официальными турнирами — бразильца обсуждают в свете не самой футбольной истории. Трех болельщиков «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес вингера «Реала». Осужденным запрещено посещать футбольные матчи в течение трех ближайших лет, они же оплатят все судебные издержки.
«Это решение является отличной новостью для борьбы с расизмом в Испании, поскольку благодаря ему возмещается ущерб, нанесенный Винисиусу, и посылается четкий сигнал тем людям, которые идут на футбольный стадион, чтобы оскорбить людей», — говорит президент ла лиги Хавьер Тебас.
«Реал» почти сразу опубликовал официальное заявление: «Трое обвиняемых признали вину и опубликовали письмо с извинениями Винисиусу Жуниору, «Реалу» и всем, кто был оскорблен их поведением. Также обвиняемые выразили сожаление и призвали болельщиков искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях.
Это первый обвинительный приговор такого рода, вынесенный уголовным судом. «Реал» вместе с Винисиусом Жуниором продолжит защищать ценности клуба и бороться с расизмом в мире футбола и спорта», — гласит официальное заявление мадридского клуба.
Сам Вини тоже не остался в стороне и выкатил пост, в котором явно приветствовал решение суда: «Многие просили меня проигнорировать это, многие говорили, что моя борьба напрасна и что мне нужно просто «играть в футбол». Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов! Это первое уголовное осуждение в истории Испании не для меня. Это для всех чернокожих. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я буду здесь. Спасибо ла лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом процессе. Дальше — больше».
С чего все началось
Инцидент произошел еще в прошлом сезоне, в мае 2023 года, когда «Реал» приехал в гости к «Валенсии». Мадридский гранд победил 1:0, но обсуждали все совсем не футбол. В одном из эпизодов на поле появился второй мяч, и защитник хозяев ударил им в тот, что находился в ногах Винисиуса. Это раскалило обстановку на поле и завело трибуны.
Винисиус услышал оскорбление на расистской почве от одного из зрителей и полез выяснять отношения, показывая на него пальцем. Подключились Милитао, Рюдигер и несколько игроков «Валенсии». Арбитр вскоре успокоил футболистов, и игра возобновилась (бразилец сказал Анчелотти, что готов продолжить), но Вини все же получил свою красную в концовке, ударив соперника по лицу.
После матча Винисиус начал обширную кампанию борьбы с расизмом — его поддержали многие звезды футбола, а сам он давал пресс-конференции и даже назвал Испанию расистской страной.
«Я обратился к людям, которые изучали расизм. И к тем, чьи семьи пережили трудные времена, которые многое знают о рабстве. Я много читаю и изучаю этот вопрос. Если кто-то оскорбляет вас так, что это причиняет вам боль, вы должны бороться с этим. Я знаю, что не собираюсь менять историю и делать Испанию страной без расистов. Как и весь мир. Но я знаю, что могу что-то изменить».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|38
|26
|7
|5
|79-44
|85
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|40-45
|49
|
10
|Алавес
|38
|12
|10
|16
|36-46
|46
|
11
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
12
|Хетафе
|38
|10
|13
|15
|42-54
|43
|
13
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|46-57
|41
|
14
|Севилья
|38
|10
|11
|17
|48-54
|41
|
15
|Мальорка
|38
|8
|16
|14
|33-44
|40
|
16
|Лас-Пальмас
|38
|10
|10
|18
|33-47
|40
|
17
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 2
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|2 : 2
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|1 : 1
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|1 : 2
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Яго Аспас
Сельта
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3