Гендиректор «Крыльев» Андреев выступил за сокращение команд, которые могут подняться в РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев выступил за сокращение команд, которые могут подняться в РПЛ.

«Я за то, чтобы сократить количество команд в стыковых матчах. Учитывая то, что в РПЛ играет 16 команд, считаю, что 4 команды из ФНЛ — это много для входа», — приводит слова Андреева Sport24.

По итогам сезона из ФНЛ в РПЛ вышли «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон», который в переходных матчах победил «Урал». «Пари НН» сохранил прописку в чемпионате России, обыграл «Арсенал».