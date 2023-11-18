Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и вышло на первое место в Мелбет-Первой лиге

«Динамо» из «Махачкалы» на своем поле одержало победу над «Тюменью» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Победу команде Курбана Бердыева принесли голы Ражаба Магомедова, Сослана Кагермазова и Сердера Сердерова. Единственный мяч гостей забил Виталий Шитов, который принадлежит «Спартаку».

«Динамо» с 37 очками вышло на первое место в ФНЛ. «Тюмень» (35 очков), лидирововшая до этого, опустилась на вторую строчку в турнирной таблице первой лиги.