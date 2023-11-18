Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и вышло на первое место в Мелбет-Первой лиге
«Динамо» из «Махачкалы» на своем поле одержало победу над «Тюменью» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.
Победу команде Курбана Бердыева принесли голы Ражаба Магомедова, Сослана Кагермазова и Сердера Сердерова. Единственный мяч гостей забил Виталий Шитов, который принадлежит «Спартаку».
«Динамо» с 37 очками вышло на первое место в ФНЛ. «Тюмень» (35 очков), лидирововшая до этого, опустилась на вторую строчку в турнирной таблице первой лиги.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
8
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
9
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
12
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
16
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
17
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
18
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|2 : 2
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|0 : 1
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|3 : 1
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
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