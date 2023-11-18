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Сегодня, 17:05

«Акрон» уступил «Волгарю» в матче Мелбет-Первой лиги и прервал семиматчевую беспроигрышную серию

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«Волгарь» в гостевой встрече 19-го тура Мелбет-Первой лиги выиграл у «Акрона» со счетом 1:0. Тольяттинцы не знали поражений в семи матчах подряд.

Единственный гол забил Артур Гилязетдинов. На 55-й минуте в составе гостей был удален Дмитрий Лесников, у хозяев на 67-й минуте красную карточку получил Сергей Макаров.

На данный момент «Акрон» с 34 очками находится на 3-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. «Волгарь» после этой победы вышел из зоны вылета и с 18 очками занимает 15-е место.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
18 нояб, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:1
Волгарь

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волгарь
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
12
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
16
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
17
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
18
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
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34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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