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Сегодня, 22:26

Калешин: «Волгарь» может претендовать на выход в РПЛ»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал поражение команды от «Волгаря» (0:1) в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги.

«Очень мало было именно футбола сегодня. Во многом из-за закрытой игры соперника. Почему вам не удалось взломать их? Да, понятно, что должны взламывать, и мы два эпизода очень хороших разыгрывали. Но дело в том, что и «Волгарь» может претендовать на выход в РПЛ. По составу они ничем не хуже нас. Вот в чем развитие футбола. Все команды в лиге могут рассчитывать на выход. И поэтому очень странно говорить, что мы должны вскрывать таких соперников. Для этого нужны игроки, которые превосходят всех остальных в классе. Не только за счет структуры, а еще и индивидуальных качеств. Но в этой лиге все равны. Мы ничем не лучше и не хуже «Волгаря». Да, у нас более сыгранная команда, мы лучше подготовлены были к чемпионату, но мы не превосходим их в классе. Вот поэтому мы и не смогли реализовать те два сильнейших эпизода со своей стороны», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

На данный момент «Акрон» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. «Волгарь» с 18 очками — на 15-й позиции.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волгарь
Евгений Калешин
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Тренер «Акрона» Калешин сравнил систему российского футбола с троянским конем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
12
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
16
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
17
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
18
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
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18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
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