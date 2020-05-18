Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о досрочном завершении сезона в ФНЛ. В РПЛ вышли «Ротор» и «Химки». Причем, подмосковная команда опередила «Чертаново» лишь по дополнительным показателям. Стыковые матчи были отменены.

— ФНЛ далек от справедливого результата. — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». — Наверное, этот выбор был как-то аргументирован. Разница в очках между командами, которые находятся на третьем и четвертом местах, и лидерами минимальна. Спортивная составляющая здесь далеко не оптимальна.

Думаю, есть много вопросов, которые обсуждались руководителями прежде, чем было принято решение. К сожалению для многих команд, решение было такое. Справедливым его назвать сложно, потому что на футбольном поле так и не выяснили, кто сильнее. Но раз решили те, кто уполномочен принимать такие решения, значит так и будет.