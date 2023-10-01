«Черноморец» дома сыграл вничью с «Волгарем»

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«Черноморец» на своем поле сыграл вничью с «Волгарем» в матче 12-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:1.

Счет на 8-й минуте открыл защитник хозяев Иван Маклаков. На 43-й минуте ответный гол забил Егор Прошкин.

«Волгарь» с 6 очками продолжает замыкать турнирную таблицу ФНЛ. «Черноморец» с 14 баллами идет 15-м в первой лиге.