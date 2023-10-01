Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:56

«Шинник» сыграл вничью с «Тюменью» дома

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Шинник» сыграл вничью с «Тюменью» на своем поле в матче 12-го тура Первой лиги.

Нападающий тюменцев Илья Порохов забил первый гол на 18-й минуте, форвард ярославцев Игорь Андреев сравнял счет на 32-й минуте.

«Шинник» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками в 12 матчах. «Тюмень» поднялась на девятую строчку с 17 очками в 12 играх.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
01 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:2
Тюмень

Футбол
Первая лига
ФК Тюмень
ФК Шинник
3
1
Читайте также
Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии
ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Скончался народный артист России Виталий Коняев
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной с 1 октября
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Енисей» и вышло на первое место в ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
3
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
4
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
5
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
6
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
7
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
8
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
9
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
10
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
11
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
16
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 2 : 0
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 2 : 3
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 0 : 1
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 1 : 2
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 - : -
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
2.10 16:30
Акрон – Химки
 - : -
2.10 19:00
Сокол – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Антон Антонов

Антон Антонов

Черноморец Н

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 8 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости