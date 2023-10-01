«Шинник» сыграл вничью с «Тюменью» дома

«Шинник» сыграл вничью с «Тюменью» на своем поле в матче 12-го тура Первой лиги.

Нападающий тюменцев Илья Порохов забил первый гол на 18-й минуте, форвард ярославцев Игорь Андреев сравнял счет на 32-й минуте.

«Шинник» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками в 12 матчах. «Тюмень» поднялась на девятую строчку с 17 очками в 12 играх.