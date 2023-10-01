Тульский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»

«Арсенал» из Тулы в гостях сыграл вничью с «Нефтехимиком» в 12-м туре Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Туляки с 15 очками поднялись на 11-е место в ФНЛ. «Нефтехимик» с 12 баллами идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Арсенал» 8 октября дома примет «Сокол». «Нефтехимик» в этот же день на своем поле сыграет со «СКА-Хабаровском».