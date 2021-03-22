Бывший президент «Торпедо» прокомментировала уход Игнашевича из клуба

Бывший президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала новость о том, что главный тренер команды Сергей Игнашевич покинул клуб.

Сам тренер в Instagram поблагодарил за работу Еленцеву и владельца «Торпедо» Романа Авдеева, при которых он и пришел в клуб.

«Очень благодарна ему за теплые слова и тот опыт и путь, который был пройден нами вместе. Я считаю, что Игнашевич — это очень целеустремленный, амбициозный и перспективный тренер. Он всегда открыт к получению новых знаний и опыта. Он это всегда реализовывает, поэтому его карьера будет успешной. Хотелось бы пожелать успехов Сергею Николаевичу и, конечно же, «Торпедо», чтобы команда показывала отличные результаты и скорее вернулась в премьер-лигу», — заявила Еленцева в интервью «РБ Спорт».

Игнашевич работал главным тренером «Торпедо» с июня 2019 года, но первый сезон числился старшим тренером из-за отсутствия лицензии Pro.