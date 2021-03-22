Стал известен шорт-лист кандидатов на пост главного тренера московского «Торпедо», утверждает 22 марта «РБ Спорт».

В списке кандидатов имеющие торпедовское прошлое Вадим Евсеев, Николай Писарев, Валерий Петраков, Андрей Талалаев («Ахмат»), а также поработавшие в РПЛ Олег Кононов и Игорь Шалимов.

Сегодня, 22 марта, клуб расторг по обоюдному согласию сторон контракт с Сергеем Игнашевичем, который работал в команде с июня 2019 года.

До конца чемпионата Олимп — ФНЛ осталось 11 туров, черно-белые не снимают задачи попадания в топ-4, что позволит сыграть как минимум в стыковых матчах за выход в РПЛ.