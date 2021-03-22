«Чайка» объявила об уходе 36-летнего капитана команды

«Чайка» и полузащитник Владислав Кулик прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.

Кулик перешел в «Чайку» из «Тамбова» на правах свободного агента в январе прошлого года. В нынешнем чемпионате Олимп — ФНЛ он выходил на поле с капитанской повязкой в 13 матчах и отличился трижды. В октябре стало известно, что он выбыл на полгода из-за травмы передней крестообразной связки и мениска.

36-летний Кулик известен по выступлениям за «Кубань», «Ахмат», «Рубин», «Крылья Советов», «Анжи» и другие клубы.