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«Чайка» объявила об уходе 36-летнего капитана команды

20:24
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«Чайка» и полузащитник Владислав Кулик прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.

Кулик перешел в «Чайку» из «Тамбова» на правах свободного агента в январе прошлого года. В нынешнем чемпионате Олимп — ФНЛ он выходил на поле с капитанской повязкой в 13 матчах и отличился трижды. В октябре стало известно, что он выбыл на полгода из-за травмы передней крестообразной связки и мениска.

Публикация от FC Chayka / ФК Чаи?ка (@chaykafc)

36-летний Кулик известен по выступлениям за «Кубань», «Ахмат», «Рубин», «Крылья Советов», «Анжи» и другие клубы.

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