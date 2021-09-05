«Балтика» ушла от поражения в матче с «Торпедо» в добавленное время

«Балтика» ушла от поражения в матче 9-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ с «Торпедо». Команда из Калининграда сравняла счет в уже добавленное ко второму тайму время.

ФНЛ

9-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Торпедо М» (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Калмыков, 31 (0:1). Лазарев, 90+2 (1:1).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Остоич, Кленкин (Карпович, 71), Кашчелан (Кузьмин, 46), Попов (Маркович, 85), Альшин, Казаев, Макарчук, Сергеев (Лазарев, 71), Муртазаев (Дибиргаджиев, 55).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Евдокимов, Померко, Султонов (Полубояринов, 83), Енин (Кожемякин, 89), Кравчук, Лебеденко (Нетфуллин, 76), Калмыков (Маркин, 83).

Предупреждения: Султонов, 41. Померко, 42. Кашчелан, 45. Мещанинов, 67. Полубояринов, 89.

Судья: Куликов (Саранск).

5 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».