«Акрон» арендовал форварда молодежки донецкого «Шахтера»

20-летний нападающий Станислав Библик будет выступать за «Акрон» до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.

Библик является и академии ФК «Шахтер». Он прошел все ступени юношеского футбола в Донецке. За вторую команду «горняков» Станислав сыграл 21 матч, в которых отметился 11 забитыми мячами. В 2020 году Библик находился в аренде в «Мариуполе», в составе которого принял участие в трех матчах украинской премьер-лиги. Также игрок вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.

В «Акроне» Станислав будет выступать под 28-м номером.