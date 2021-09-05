КАМАЗ одержал победу в матче с «Томью»
КАМАЗ обыграл «Томь» (2:1) в матче девятого тура Олимп-ФНЛ.
В составе победителей отличились Сергей Морозов и Роман Янушковский. У гостей забил Кирилл Ставпец.
КАМАЗ набрал 17 очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Томи» десять очков и 14-я позиция.
В параллельном матче «Факел» и «Краснодар-2» сыграли вничью (0:0). «Кубань» обыграла «Волгарь» (2:0). «Акрон» уступил «Нефтехимику» (1:3).
ФНЛ
9-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0
«Факел» (Воронеж): Свинов, Дашаев, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Кулишев (Царукян, 80), Мендель, Дмитриев (Шепилов, 64), Разборов (Аппаев, 64), Максимов.
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Бородин, Исаенко, Литвинов, Манелов (Пелих, 82), Волков, Якимов, Мацукатов (Иванов, 90), Рейхмен (Сергеев, 82), Кутовой (Самко, 90), Олусегун (Апеков, 46).
Предупреждения: Мацукатов, 10. Кулишев, 13. Дашаев, 18. Манелов, 34. Мендель, 74.
Судья: Цыганок (Владивосток).
5 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Волгарь» (Астрахань) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:0)
Голы: Дышеков, 77 (0:1). Таказов, 84 (0:2).
«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Малания, Козлов, Ведерников, Симонян, Павлишин (Баев, 68), Гилязетдинов (Бутенко, 51), Ращеня (Юсупов, 85), Стефанович, Лесников (Погосов, 68).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Эдиев, Рыбин, Таказов, Грицаенко, Гурфов (Дышеков, 46), Лаук (Р.Гиголаев, 86), Алейников, Безденежных, Абдоков (Часовских, 63), Сидоров (Шалаев, 70).
Предупреждения: Безденежных, 19. Стефанович, 62. Дышеков, 65. Часовских, 73. Малания, 76.
Удаление: Стефанович, 87.
Судья: Шафеев (Волгоград).
5 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Томь» (Томск) — 2:1 (2:0)
Голы: Морозов, 5 (1:0). Янушковский, 27 (2:0). Ставпец, 52 (2:1).
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Морозов, Куликов, Абазов (Магомадов, 79), Бевеев, Тесленко, Свежов, Кириллов (Игнатенко, 67), Гаглоев (Аюкин, 72), Воронин, Янушковский (Османов, 68).
«Томь» (Томск): Арапов (Садовский, 29), Климов, Почивалин, Абрамов (Зуйков, 79), Семейкин, Ставпец, Кубышкин (Дмитриев, 78), Кирсанов, Коробов (Гордюшенко, 40), Леонов (Радостев, 40), Корж.
Предупреждения: Радостев, 48. Магомадов, 83. Ставпец, 90. Почивалин, 90. Дмитриев, 90.
Судья: Сафьян (Москва).
5 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
«Акрон» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (1:2)
Голы: Савичев, 9 (1:0). Юшин, 31 (1:1). Юшин, 45 (1:2). Уридия, 89 (1:3).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Зуев, Нестеров (Делькин, 80), Килин (Чистяков, 81), Чудин, Савичев, Палиенко, Ефремов (Газданов, 68), Азаров (А.Потапов, 62), Бабаев (Гираев, 61), Базелюк.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Ситдиков, Шоркин, Котов, Ширяев, Хубаев (Родионов, 81), Юшин (Дворецков, 69), Денисов, Емельянов (Л.Потапов, 90), Москвичев, Уридия (Котик, 90).
Судья: Машлякевич (Москва).
5 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
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Just ТИХОНОВ
Жаль, что Факел потерял 2 очка. Была реальная возможность вернуться на второе место. А дальше очная встреча с Торпедо. Может эта ничья разозлит воронежцев и они порадуют своих болельщиков выездной победой!
05.09.2021