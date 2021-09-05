КАМАЗ одержал победу в матче с «Томью»

Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине

Россия бьется с Хорватией за первое место, а Украина попадет на ЧМ только через стыки. Расклады отборочного турнира

«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков

КАМАЗ набрал 17 очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Томи» десять очков и 14-я позиция.

Just ТИХОНОВ

Жаль, что Факел потерял 2 очка. Была реальная возможность вернуться на второе место. А дальше очная встреча с Торпедо. Может эта ничья разозлит воронежцев и они порадуют своих болельщиков выездной победой!

05.09.2021