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КАМАЗ одержал победу в матче с «Томью»

19:58
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КАМАЗ обыграл «Томь» (2:1) в матче девятого тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Сергей Морозов и Роман Янушковский. У гостей забил Кирилл Ставпец.

КАМАЗ набрал 17 очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Томи» десять очков и 14-я позиция.

В параллельном матче «Факел» и «Краснодар-2» сыграли вничью (0:0). «Кубань» обыграла «Волгарь» (2:0). «Акрон» уступил «Нефтехимику» (1:3).

ФНЛ

9-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0

«Факел» (Воронеж): Свинов, Дашаев, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Кулишев (Царукян, 80), Мендель, Дмитриев (Шепилов, 64), Разборов (Аппаев, 64), Максимов.

«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Бородин, Исаенко, Литвинов, Манелов (Пелих, 82), Волков, Якимов, Мацукатов (Иванов, 90), Рейхмен (Сергеев, 82), Кутовой (Самко, 90), Олусегун (Апеков, 46).

Предупреждения: Мацукатов, 10. Кулишев, 13. Дашаев, 18. Манелов, 34. Мендель, 74.

Судья: Цыганок (Владивосток).

5 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Волгарь» (Астрахань) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:0)

Голы: Дышеков, 77 (0:1). Таказов, 84 (0:2).

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Малания, Козлов, Ведерников, Симонян, Павлишин (Баев, 68), Гилязетдинов (Бутенко, 51), Ращеня (Юсупов, 85), Стефанович, Лесников (Погосов, 68).

«Кубань» (Краснодар): Климович, Эдиев, Рыбин, Таказов, Грицаенко, Гурфов (Дышеков, 46), Лаук (Р.Гиголаев, 86), Алейников, Безденежных, Абдоков (Часовских, 63), Сидоров (Шалаев, 70).

Предупреждения: Безденежных, 19. Стефанович, 62. Дышеков, 65. Часовских, 73. Малания, 76.

Удаление: Стефанович, 87.

Судья: Шафеев (Волгоград).

5 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Томь» (Томск) — 2:1 (2:0)

Голы: Морозов, 5 (1:0). Янушковский, 27 (2:0). Ставпец, 52 (2:1).

КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Морозов, Куликов, Абазов (Магомадов, 79), Бевеев, Тесленко, Свежов, Кириллов (Игнатенко, 67), Гаглоев (Аюкин, 72), Воронин, Янушковский (Османов, 68).

«Томь» (Томск): Арапов (Садовский, 29), Климов, Почивалин, Абрамов (Зуйков, 79), Семейкин, Ставпец, Кубышкин (Дмитриев, 78), Кирсанов, Коробов (Гордюшенко, 40), Леонов (Радостев, 40), Корж.

Предупреждения: Радостев, 48. Магомадов, 83. Ставпец, 90. Почивалин, 90. Дмитриев, 90.

Судья: Сафьян (Москва).

5 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

«Акрон» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (1:2)

Голы: Савичев, 9 (1:0). Юшин, 31 (1:1). Юшин, 45 (1:2). Уридия, 89 (1:3).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Зуев, Нестеров (Делькин, 80), Килин (Чистяков, 81), Чудин, Савичев, Палиенко, Ефремов (Газданов, 68), Азаров (А.Потапов, 62), Бабаев (Гираев, 61), Базелюк.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Ситдиков, Шоркин, Котов, Ширяев, Хубаев (Родионов, 81), Юшин (Дворецков, 69), Денисов, Емельянов (Л.Потапов, 90), Москвичев, Уридия (Котик, 90).

Судья: Машлякевич (Москва).

5 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

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Евгений Петров все материалы автора

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  • Just ТИХОНОВ

    Жаль, что Факел потерял 2 очка. Была реальная возможность вернуться на второе место. А дальше очная встреча с Торпедо. Может эта ничья разозлит воронежцев и они порадуют своих болельщиков выездной победой!

    05.09.2021