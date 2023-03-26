«Балтика» переиграла «КАМАЗ» и увеличила отрыв от «Рубина» до 6 очков

«Балтика» дома обыграла «КАМАЗ» в матче 24-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил форвард калининградцев Сергей Пряхин.

После этой победы «Балтика» укрепилась на первом месте в турнирной таблице первой лиги. Отрыв от «Рубина» увеличился до 6 очков. 25 марта казанцы сыграли вничью с «Аланией» (0:0).