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Сегодня, 21:55

«Балтика» переиграла «КАМАЗ» и увеличила отрыв от «Рубина» до 6 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» дома обыграла «КАМАЗ» в матче 24-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил форвард калининградцев Сергей Пряхин.

После этой победы «Балтика» укрепилась на первом месте в турнирной таблице первой лиги. Отрыв от «Рубина» увеличился до 6 очков. 25 марта казанцы сыграли вничью с «Аланией» (0:0).

Россия. ФНЛ. 24-й тур
26 мар, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
1:0
КАМАЗ

Первая лига
ФК Балтика
ФК КАМАЗ
2
0
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Неделя

«СКА-Хабаровск» в меньшинстве сыграл вничью с «Енисеем» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.03 13:00
Алания – Рубин
 0 : 0
26.03 14:00
Велес – Волга
 0 : 0
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 2 : 0
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 1 : 0
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 1 : 1
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 2 : 1
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 3 : 0
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 0 : 0
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
 1 : 0
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 22 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 22 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
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