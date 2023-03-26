«Ска-Хабаровск» в меньшинстве сыграл вничью с «Енисеем» в матче первой лиги

«Ска-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 24-го тура первой лиги — 0:0.

Хабаровчане с 23-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил Артем Симонян.

После этой встречи «Енисей» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице первой лиги. «Ска-Хабаровск» с 34 баллами идет на восьмой строчке.